Шольц пообіцяв передати Україні більше зенітних установок Gepard

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Таку заяву Шольц зробив в ході спільної прес-конференції зі світовими фінансово-економічними організаціями. Також Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якої політики обговорили російські авіаудари. Шольц засудив триваючі обстріли.

“Президент України висловив подяку Німеччині за всебічну підтримку в грошовому вираженні, а також в плані поставок зброї, тому що артилерія і системи ППО, які ми надаємо, мають дуже істотний вплив на здатність України гарантувати свою цілісність і суверенітет”, — сказав Шольц журналістам.

Крім цього, він зазначив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, включаючи протиповітряну оборону і довгострокову реконструкцію. Також Шольц додав, що німецька пропозиція своєї системи ППО Patriot для Польщі не була знята з обговорення.

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“Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України — ред.) ефективну систему (Gepard — ред.)”, — заявив Шольц.

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