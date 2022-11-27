Шольц: рф не виграє війну проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що вважає перемогу росії у війні, розв'язаній проти України, малоймовірною. росія не повинна досягти своїх цілей на полі бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
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Шольц наголосив, що з огляду на підтримку України з боку Німеччини, стає дедалі очевиднішим, що "росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її".
Крім цього, Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Також він підкреслив, що Німеччина допомагає Україні фінансово і гуманітарно та постачає в Україну зброю для ЗСУ.
Нагадаємо
Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України.