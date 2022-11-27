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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33555 перегляди

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Шольц: рф не виграє війну проти України

Шольц: рф не виграє війну проти України

Київ • УНН

 • 23172391 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що вважає перемогу росії у війні, розв'язаній проти України, малоймовірною. росія не повинна досягти своїх цілей на полі бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Шольц наголосив, що з огляду на підтримку України з боку Німеччини, стає дедалі очевиднішим, що "росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її".

Крім цього, Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також він підкреслив, що Німеччина допомагає Україні фінансово і гуманітарно та постачає в Україну зброю для ЗСУ.

Нагадаємо 

Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України.

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