Шольц: рф не виграє війну проти України

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Шольц наголосив, що з огляду на підтримку України з боку Німеччини, стає дедалі очевиднішим, що "росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її".

Крім цього, Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також він підкреслив, що Німеччина допомагає Україні фінансово і гуманітарно та постачає в Україну зброю для ЗСУ.

Нагадаємо

Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України.