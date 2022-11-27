Шольц: рф не выиграет войну против Украины

Детали

Шольц подчеркнул, что, учитывая поддержку Украины со стороны Германии, становится все более очевидным, что "россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее".

Кроме этого, Шольц подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно и поставляет в Украину оружие для ВСУ.

Напомним

Шольц призвал российскую армию прекратить атаки на мирное население Украины.