Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію негайно припинити атаки на мирне населення України.
Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle.
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"Цей бомбовий терор проти цивільного населення повинен припинитися, і негайно", — заявив він, наголосивши, що Росія більше не може виграти цю війну на полі бою, повинна припинити вбивати і відкрити шлях для мирних переговорів.
Нагадаємо
За 23 листопада російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території України. Військовими були збиті 51 із 70 ворожих крилатих ракет і п'ять дронів-камікадзе.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після ударів РФ на всій території України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Також від цих обстрілів близько 90% Молдови залишилося без електрики.