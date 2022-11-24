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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45413 перегляди

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Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України

Шольц закликав російську армію припинити атаки на мирне населення України

Київ • УНН

 • 1032293 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію негайно припинити атаки на мирне населення України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle.

Цитата

"Цей бомбовий терор проти цивільного населення повинен припинитися, і негайно", — заявив він, наголосивши, що Росія більше не може виграти цю війну на полі бою, повинна припинити вбивати і відкрити шлях для мирних переговорів.

Нагадаємо

За 23 листопада російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території України. Військовими були збиті 51 із 70 ворожих крилатих ракет і п'ять дронів-камікадзе.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після ударів РФ на всій території України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Також від цих обстрілів близько 90% Молдови залишилося без електрики.

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