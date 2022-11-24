Шольц призвал российскую армию прекратить атаки на мирное население Украины

Цитата

"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", — заявил он, подчеркнув, что Россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.

Напомним

За 23 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Военными были сбиты 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после ударов РФ на всей территории Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

Так же от этих обстрелов около 90% Молдовы осталось без электричества.