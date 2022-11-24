Шольц призвал российскую армию прекратить атаки на мирное население Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию немедленно прекратить атаки на мирное население Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle.
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"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", — заявил он, подчеркнув, что Россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.
Напомним
За 23 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Военными были сбиты 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после ударов РФ на всей территории Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Так же от этих обстрелов около 90% Молдовы осталось без электричества.