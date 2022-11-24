Глава МИД Молдовы: в стране серьезные проблемы с энергоснабжением

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"Я вижу очень мало огней, 90% страны без электричества. Троллейбусы, светофоры, водопровод - отключение электричества коснулось всего. Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут гораздо хуже", – рассказал министр.

"Это ущерб, специально нанесенный Россией. Нам нужно электричество. Нам нужен газ. Не уверен, что нам есть, откуда его взять. Это очень опасная ситуация. Молдоване могут попытаться выехать в ЕС. Возможно, мы столкнулись с гуманитарным кризисом, которая почувствует вся Европа", - сказал Попеску.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ударов РФ на всей территории Украины применены аварийные отключения электроэнергии. За 23 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар на территории Украины. Военными были сбиты 51 из 70 вражеских крылатых ракет и пять дронов-камикадзе.