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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Глава МЗС Молдови: у країні серйозні проблеми з енергопостачанням

Глава МЗС Молдови: у країні серйозні проблеми з енергопостачанням

Київ • УНН

 • 428405 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Більшість території Молдови, як і після минулих російських обстрілів, відключені від електрики, заявив глава молдавського МЗС Ніку Попеску в інтерв'ю BBC Newshour, передає УНН.

Цитата

"Я бачу дуже мало вогнів, 90% країни без електрики. Тролейбуси, світлофори, водопровід - відключення електрики торкнулося всього. Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяці були перебої, але сьогодні блекаут набагато гірший", - розповів міністр.

"Це збитки, спеціально завдані Росією. Нам потрібна електрика. Нам потрібен газ. Не впевнений, що нам є, звідки їх взяти. Це дуже небезпечна ситуація. Молдовани можуть спробувати виїхати до ЄС. Можливо, ми зіткнулися з гуманітарною кризою, яка відчує вся Європа", - сказав Попеску.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ударів рф на всій території Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. За 23 листопада російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару на території України. Військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

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