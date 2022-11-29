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Шольц пообещал передать Украине больше зенитных установок Gepard

Шольц пообещал передать Украине больше зенитных установок Gepard

Киев • УНН

 • 1020367 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Германия планирует продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, передает УНН.

Детали

Такое заявление Шольц сделал в в ходе совместной пресс-конференции с мировыми финансово-экономическими организациями. Также Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой политики обсудили российские авиаудары. Шольц осудил продолжающиеся обстрелы.

“Президент Украины выразил благодарность Германии за всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы оказываем, оказывают очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою целостность и суверенитет”, — сказал Шольц журналистам.

Кроме этого, он отметил, что Германия продолжает поддерживать Украину, включая противовоздушную оборону и долгосрочную реконструкцию. Также Шольц добавил, что немецкое предложение своей системы ПВО Patriot для Польши не было снято с обсуждения.

Цитата

“Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины — ред.) эффективную систему (Gepard — ред.)”, — заявил Шольц.

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