У Повітряних силах показали роботу установки Gepard по ракеті окупантів

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“Техніка, надана партнерами, захищатиме українське небо від крилатих ракет рашистських терористів. Цього разу — бездоганна робота німецького “Гепарда”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Німеччина планує продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.