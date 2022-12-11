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В Воздушных силах не исключают, что россия получила новую партию "Шахедов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. российские войска могли вернуться к атакам дронами-камикадзе "Шахед" из-за поступления новой партии из Ирана или потепления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Есть погодные и непогодные условия. Соответственно, это и влияет на применение россией БПЛА или пилотируемой авиации. Почему оккупанты до этого меньше использовали дроны, сказать трудно. Возможно, из-за морозов, которые до сих пор наблюдались. Сейчас потеплело, но не исключается, что им завезли новые партии дронов-камикадзе, что и привело к увеличению атак", – сказал Игнат.

Напомним

Ранее Юрий Игнат сообщал, что мороз не влияет на работу "Шахедов".

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