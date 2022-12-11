У Повітряних силах не відкидають, що росія отримала нову партію "Шахедів"

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"Є погодні та непогодні умови. Відповідно, це й впливає на застосування росією БПЛА чи пілотованої авіації. Чому окупанти до цього менше використовували дрони, сказати важко. Можливо, саме через морози, що до цього часу спостерігалися. Зараз потеплішало, та не виключається, що їм завезли нові партії дронів-камікадзе, що й призвело до збільшення атак", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Раніше Юрій Ігнат повідомляв, що мороз не впливає на роботу "Шахедів".