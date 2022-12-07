Мороз не впливає на роботу: в ПС ЗСУ прокоментували запуск "Шахедів" після паузи

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"Противник застосував дрони-камікадзе вперше за три тижні. Це “Шахед-136”. 14 БпЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їхню роботу. Як бачимо, сьогодні вночі їх застосували, і морозу боятися їм не потрібно", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

6 грудня Юрій Ігнат повідомив, що є всі ознаки закінчення в росії першої партії іранських безпілотників.