Мороз не впливає на роботу: в ПС ЗСУ прокоментували запуск "Шахедів" після паузи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Мороз не впливає на роботу дронів-камікадзе "Шахед". Саме так в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував атаку на Україну іранськими безпілотниками після тритижневої паузи, передає УНН.
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"Противник застосував дрони-камікадзе вперше за три тижні. Це “Шахед-136”. 14 БпЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їхню роботу. Як бачимо, сьогодні вночі їх застосували, і морозу боятися їм не потрібно", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
6 грудня Юрій Ігнат повідомив, що є всі ознаки закінчення в росії першої партії іранських безпілотників.