Мороз не влияет на работу: в ВС ВСУ прокомментировали запуск "Шахедов" после паузы

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Киев • УНН

 • 1634525 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мороз не влияет на работу дронов-камикадзе "Шахед". Именно так в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку на Украину иранскими беспилотниками после трехнедельной паузы, передает УНН.

Цитата

"Противник применил дроны-камикадзе впервые за три недели. Это “Шахед-136”. 14 БпЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу. Как видим, сегодня ночью их применили, и мороза бояться им не нужно", – сказал Игнат.

Напомним

6 декабря Юрий Игнат сообщил, что есть все признаки окончания в россии первой партии иранских беспилотников.

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