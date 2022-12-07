Мороз не влияет на работу: в ВС ВСУ прокомментировали запуск "Шахедов" после паузы

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"Противник применил дроны-камикадзе впервые за три недели. Это “Шахед-136”. 14 БпЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу. Как видим, сегодня ночью их применили, и мороза бояться им не нужно", – сказал Игнат.

Напомним

6 декабря Юрий Игнат сообщил, что есть все признаки окончания в россии первой партии иранских беспилотников.