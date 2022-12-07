Мороз не влияет на работу: в ВС ВСУ прокомментировали запуск "Шахедов" после паузы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мороз не влияет на работу дронов-камикадзе "Шахед". Именно так в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку на Украину иранскими беспилотниками после трехнедельной паузы, передает УНН.
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"Противник применил дроны-камикадзе впервые за три недели. Это “Шахед-136”. 14 БпЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу. Как видим, сегодня ночью их применили, и мороза бояться им не нужно", – сказал Игнат.
Напомним
6 декабря Юрий Игнат сообщил, что есть все признаки окончания в россии первой партии иранских беспилотников.