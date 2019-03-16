В воздухе и на реках: в мае должна начаться спецоперация Украины и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С мая по сентябрь 2019 года на украинско-белорусском участке границы планируется проведение совместной специальной пограничной операции "Полесье-2019", во время которой будет происходить консолидация усилий пограничных ведомств и правоохранительных органов обоих государств. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины.
"С мая по сентябрь 2019 года на украинско-белорусском участке границы планируется проведение совместной специальной пограничной операции "Полесье-2019", которая проводится по предварительной договоренности руководителей пограничных ведомств Украины и Республики Беларусь в приграничных районах 5 областей Украины (Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская) и 2 областей Республики Беларусь (Брестская и Гомельская)", - сообщили в Госпогранслужбе.
Так, по словам пограничников, целью спецоперации пограничников является проведение мероприятий, направленных на прекращение контрабандной и другой противоправной деятельности на государственной границе, а также обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе.
Во время операции будет происходить консолидация усилий пограничных ведомств и правоохранительных органов государств, направленных на предупреждение и пресечение противоправной деятельности через государственную границу, поддержание режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска, проведение оперативно-розыскных, профилактических, режимных и других мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе и приграничных территориях, совершенствование взаимодействия и обмена информацией между пограничными ведомствами, сообщили в ГПСУ.
"Предусмотрено проведение согласованных (совместных) оперативно-розыскных и других мероприятий по выявлению, пресечению противоправной деятельности через государственную границу, профилактике правонарушений в пограничных районах, действию резервов Государственной пограничной службы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной авиации, патрулирование речных участков", - рассказали в ГПСУ.
Как сообщал УНН, 1 марта в Беларуси состоялась рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Украины и Республики Беларусь, где коллеги обсудили возможность проведения совместной спецоперации для повышения эффективности охраны белорусско-украинской государственной границы.