У повітрі і на річках: у травні має розпочатись спецоперація України і Білорусі

КИЇВ. 16 березня. УНН. З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", під час якої відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів обох держав. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України.