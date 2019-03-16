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У повітрі і на річках: у травні має розпочатись спецоперація України і Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", під час якої відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів обох держав. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України.

У повітрі і на річках: у травні має розпочатись спецоперація України і Білорусі

"З травня по вересень 2019 року на українсько-білоруській ділянці кордону планується проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Полесье-2019", яка проводиться за попередньою домовленістю керівників прикордонних відомств України і Республіки Білорусь у прикордонних районах 5 областей України (Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська) та 2 областей Республіки Білорусь (Брестська та Гомельська)", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Так, за словами прикордонників, метою спецоперації прикордонників є проведення заходів, направлених на припинення контрабандної та іншої протиправної діяльності на державному кордоні, а також забезпечення дотримання фізичними і юридичними особами національних законодавств про державний кордон.

Під час операції відбуватиметься консолідація зусиль прикордонних відомств і правоохоронних органів держав, спрямованих на попередження і припинення протиправної діяльності через державний кордон, підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску, проведення оперативно-розшукових, профілактичних, режимних та інших заходів з виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності на державному кордоні та прикордонних територіях, удосконалення взаємодії та обміну інформацією між прикордонними відомствами, повідомили у ДПСУ.

"Передбачено проведення узгоджених (спільних) оперативно-розшукових та інших заходів щодо виявлення, припинення протиправної діяльності через державний кордон, профілактики правопорушень в прикордонних районах, дії резервів Державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної авіації, патрулювання річкових ділянок", - розповіли в ДПСУ.

Як повідомляв УНН, 1 березня в Білорусі відбулась робоча зустріч заступників головних прикордонних Уповноважених України та Республіки Білорусь, де колеги обговорили можливість проведення спільної спецоперації для підвищення ефективності охорони українсько-білоруського державного кордону.

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