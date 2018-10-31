В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки

"В посольстве Святого престола в Италии рабочие нашли человеческие останки. Начато расследование", - говорится в сообщении.

Итальянские СМИ заявили, что криминалисты считают, что эти останки принадлежат Эмануэль Орланде, 15-летней дочери работника Ватикана, которая исчезла в 1983 году.



Ватикан заявил в своем заявлении, что фрагменты костей были обнаружены в ходе реструктуризации в пристройке к импровизированному посольству Святого престола вблизи знаменитого музея Вилла Боргезе в Риме.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР передала США останки американских военнослужащих



По его словам, главный прокурор Джузеппе Пиньятоне руководит расследованием, и поручил специалистам криминалистам определить "возраст, пол и дату смерти" тела.



Справка УНН: Судьба Орланды является одной из величайших тайн современной истории Италии.



Сначала ее исчезновения было связано с возможной попыткой незнакомых лиц получить свободу для Мехмета Али Агка, турецкого боевика, который в 1981 году стрелял папу Римского Иоанна Павла II, а затем отбывал пожизненное наказание в итальянской тюрьме. Но достаменно нет ответа, что произошло с девушкой.



Как сообщал УНН, в райцентре Владимир-Волынский Волынской области во время строительства нашли человеческие останки. Кому они принадлежат - сейчас выясняют.