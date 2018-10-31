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У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські останки

У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські останки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В посольстві Ватикану в Римі знайшли людські останки. Італійська поліція почала розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"У посольстві Святого престолу в Італії робочі знайшли людські останки. Розпочато розслідування", - сказано в повідомлені.

Італійські ЗМІ заявили, що криміналісти вважають, що ці залишки належать Емануелі Орланді, 15-річній доньці працівника Ватикану, яка зникла у 1983 році.

Ватикан заявив у своїй заяві, що фрагменти кісток були виявлені під час реструктуризації в прибудові до імпровізованого посольства Святого престолу поблизу знаменитого музею Вілла Боргезе в Римі.

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За його словами, головний прокурор Джузеппе Піньятоне керує розслідуванням, і доручив фахівцям криміналістам визначити "вік, стать та дату смерті" тіла.

Довідка УНН: Доля Орланди є однією з найбільших таємниць сучасної історії Італії.

Спочатку її зникнення було пов'язане з можливою спробою незнайомих осіб отримати свободу для Мехмета Алі Агка, турецького бойовика, який в 1981 році стріляв папу Римського Іоанна Павла II, а потім відбував довічне покарання в італійській в'язниці. Але достаменно немає відповіді, що сталося з дівчиною. 

Як повідомляв УНН, у райцентрі Володимир-Волинський у Волинській області під час будівництва знайшли людські рештки. Кому вони належать - нині з’ясовують. 

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