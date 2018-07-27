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КНДР передала США рештки американських військовослужбовців

КНДР передала США рештки американських військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Влада КНДР передали Сполученим Штатам рештки американських військовослужбовців, загиблих у роки війни на Корейському півострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на поширену заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

“Літак C-17 ВПС США з останками полеглих військовослужбовців на борту покинув Вонсан (КНДР)”, — зазначила вона, додавши, що лідер КНДР Кім Чен Ин “виконав частину зобов’язання, взятих перед президентом США по поверненню полеглих американських військовослужбовців”.

“Ми натхнені діями Північної Кореї та імпульсом до позитивних змін”, — зазначила Сандерс.

Близько 7,7 тисяч американських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти зі часів Корейської війни 1950-1953 років. За відомостями Пентагону, представники КНДР заявляли раніше про знаходження у них останків 200 американських військовослужбовців.

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