КНДР передала США останки американских военнослужащих

“Самолет C-17 ВВС США с останками павших военнослужащих на борту покинул Вонсан (КНДР)”, — отметила она, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын “выполнил часть обязательств, взятых перед президентом США по возвращению павших американских военнослужащих”.

“Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям”, — отметила Сандерс.

Около 7700 американских военнослужащих считаются пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении в них останков 200 американских военнослужащих.