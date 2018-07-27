КНДР передала США останки американских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Власти КНДР передали Соединенным Штатам остатки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
“Самолет C-17 ВВС США с останками павших военнослужащих на борту покинул Вонсан (КНДР)”, — отметила она, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын “выполнил часть обязательств, взятых перед президентом США по возвращению павших американских военнослужащих”.
“Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям”, — отметила Сандерс.
Около 7700 американских военнослужащих считаются пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении в них останков 200 американских военнослужащих.