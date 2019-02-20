У нарушителя ПДД в багажнике нашли мешок с янтарем

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77855 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129632 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124885 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160289 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
У нарушителя ПДД в багажнике нашли мешок с янтарем

У нарушителя ПДД в багажнике нашли мешок с янтарем

Киев  •  УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. На автодороге вблизи села Ситница на Волыни за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра в багажнике автомобиля полицейские обнаружили мешок с янтарем-сырцом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

Правонарушителя остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Маневичского отдела полиции.

Правоохранители изъяли янтарь-сырец общим весом около 20 кг и направили его в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Правоохранители ведут первоочередные следственные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении установленных правил использования недр. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере от 6,8 тыс. грн до 11,9 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, двое украинцев пытались перевезти в Россию камни янтаря на теле.

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