У нарушителя ПДД в багажнике нашли мешок с янтарем

Правонарушителя остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Маневичского отдела полиции.

Правоохранители изъяли янтарь-сырец общим весом около 20 кг и направили его в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Правоохранители ведут первоочередные следственные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении установленных правил использования недр. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере от 6,8 тыс. грн до 11,9 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, двое украинцев пытались перевезти в Россию камни янтаря на теле.