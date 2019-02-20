У нарушителя ПДД в багажнике нашли мешок с янтарем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На автодороге вблизи села Ситница на Волыни за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра в багажнике автомобиля полицейские обнаружили мешок с янтарем-сырцом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Правонарушителя остановили сотрудники группы реагирования патрульной полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Маневичского отдела полиции.
Правоохранители изъяли янтарь-сырец общим весом около 20 кг и направили его в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Правоохранители ведут первоочередные следственные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении установленных правил использования недр. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере от 6,8 тыс. грн до 11,9 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, двое украинцев пытались перевезти в Россию камни янтаря на теле.