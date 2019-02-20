У порушника ПДР у багажнику знайшли мішок з бурштином

Правопорушника зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Маневицького відділу поліції.

Правоохоронці вилучили бурштин-сирець загальною вагою близько 20 кг та направили його до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правоохоронці поводять першочергові слідчі заходи у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених правил використання надр. Санкція статті передбачає покарання штрафом у розмірі від 6,8 тис. грн до 11,9 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, двоє українців намагались перевезти до Росії каміння бурштину на тілі.