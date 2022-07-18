В Португалии от жары горят тысячи гектаров лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Португалии сообщают, что от жары не утихают пожары. Пока по меньшей мере сгорело 12 000 гектаров лесных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По информации издания, погибли по меньшей мере два человека в пожарах. Еще 60 человек пострадали. Сгорело не менее 12 000 гектаров лесных участков.
Кроме Португалии пожары зафиксированы в ряде других европейских стран.
В Италии пожарные бригады задействованы по всей стране. Больше всего пострадали регион Лацио, Сицилия и Сардиния.
В Германии более сотни пожарных пытаются обуздать лесной пожар в национальном парке Саксонская Швейцария недалеко от туристического места Бастай.
Напомним
Согласно сообщениям и данным, опубликованным в субботу, за последние недели сотни людей погибли из-за сильной жары, обрушившейся на Пиренейский полуостров.