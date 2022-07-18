У Португалії від спеки горять тисячі гектарів лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Португалії повідомляють, що від спеки не вщухають пожежі. Наразі щонайменше згоріло 12 000 гектарів лісових ділянок. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
Деталі
За інформацією видання, загинуло щонайменше двоє людей у пожежах. Ще 60 осіб постраждали. Згоріло щонайменше 12 000 гектарів лісових ділянок.
Окрім Португалії пожежі зафіксовані в низці інших європейський країн.
В Італії пожежні бригади задіяні по всій країні. Найбільше постраждали регіон Лаціо, Сицилія та Сардинія.
У Німеччині понад сотня пожежників намагаються приборкати лісову пожежу у національному парку Саксонська Швейцарія неподалік туристичного місця Бастай.
Нагадаємо
Згідно з повідомленнями та даними, опублікованими в суботу, за останні тижні сотні людей загинули через сильну спеку, що обрушилася на Піренейський півострів.