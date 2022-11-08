В порт Мариуполя зашли первые вражеские корабли с военным грузом - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Мариупольский порт зашли первые вражеские корабли с грузом двойного и военного назначения, отметил советник мэра города Петр Андрющенко во вторник, 8 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"В мариупольский порт вошли первые корабли с грузом двойного и военного назначения. Завезены стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сот комплектов военной формы. Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы - самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", - сообщил Андрющенко и обнародовал фото.
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Ранее сообщалось, что оккупанты превращают Мариупольский порт в военно-транспортный хаб.