У порт Маріуполя зайшли перші ворожі кораблі з військовим вантажем - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Маріупольський порт зайшли перші ворожі кораблі з вантажем подвійного та військового призначення, зазначив радник мера міста Петро Андрющенко у вівторок, 8 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"У маріупольський порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотен комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми - найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - повідомив Андрющенко і оприлюднив фото.
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Раніше повідомлялося, що окупанти перетворюють Маріупольський порт у військово-транспортний хаб.