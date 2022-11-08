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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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У порт Маріуполя зайшли перші ворожі кораблі з військовим вантажем - радник мера

У порт Маріуполя зайшли перші ворожі кораблі з військовим вантажем - радник мера

Київ • УНН

 • 258069 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Маріупольський порт зайшли перші ворожі кораблі з вантажем подвійного та військового призначення, зазначив радник мера міста Петро Андрющенко у вівторок, 8 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У маріупольський порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотен комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми - найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - повідомив Андрющенко і оприлюднив фото.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що окупанти перетворюють Маріупольський порт у військово-транспортний хаб.

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