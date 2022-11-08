У порт Маріуполя зайшли перші ворожі кораблі з військовим вантажем - радник мера

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"У маріупольський порт зайшли перші кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Завезено будматеріали, ліки для військового шпиталю та декілька сотен комплектів військової форми. Повідомляють, що в окупаційної адміністрації порту якість військової форми - найголовніша тема для сарказму, бо вона гірша за спецодяг робочих при Україні", - повідомив Андрющенко і оприлюднив фото.

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Раніше повідомлялося, що окупанти перетворюють Маріупольський порт у військово-транспортний хаб.