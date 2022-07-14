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Окупанти перетворюють Маріупольський порт у військово-транспортний хаб: з урахуванням далекобійності HIMARS, ймовірно, ненадовго

Окупанти перетворюють Маріупольський порт у військово-транспортний хаб: з урахуванням далекобійності HIMARS, ймовірно, ненадовго

Київ • УНН

 • 165715 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. З порту Ростова в бік Маріуполя рухаються чотири вантажних судна і один танкер, ймовірно, з вантажем військового призначення та паливом для наповнення сховища в порту. Про це повідомив у Telegram-каналі радник міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

Так, радник мера оприлюднив мапу судноплавства в акваторії Маріуполя та акваторії Ростову-на-Дону за даними marinetraffic. На зображеннях можна побачити одне вантажне судно в порту без ідентифікації, яке пришвартовано понад місяць.

«На зараз ми можемо підтвердити, що з акваторії порту вийшло 3 судна в бік Ростову з вантажем металопрокату і відсутність жодного заходу в порт завантаженого судна», - зазначив Андрющенко.

На зараз за даними з супутника спостерігається чотири вантажних судна і один танкер, які виходять з акваторії Ростова і рухаються в бік Маріуполя.

«З урахуванням заяви гауляйтерів Донецької області та Маріуполя маємо гіпотезу, що саме ці суда рухаються в порт Маріуполя з вантажем військового призначення та паливом для наповнення сховища в порту», - пише Андрющенко.

Цитата

«З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського потягу Маріуполь-Волноваха можемо остаточно стверджувати про перетворення Маріупольського порту у військово-транспортний хаб. З огляду на дальнобійність української артилерії, зокрема систем HIMARS пропонуємо маріупольцям Приморського району в разі заходу танкеру в акваторію порту обрати більш безпечне місце мешкання та максимально утримуватись від подорожей потягом прикриття», - написав радник міського голови.

Нагадаємо

Як писав УНН, російська окупаційна влада почала розмінування акваторії портів Бердянська та Маріуполя з метою відновдення їх повного функціонування.

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