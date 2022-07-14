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Оккупанты превращают Мариупольский порт в военно-транспортный хаб: с учетом дальнобойности HIMARS, вероятно, ненадолго

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Из порта Ростова в сторону Мариуполя двигаются четыре грузовых судна и один танкер, вероятно, с грузом военного назначения и топливом для наполнения хранилища в порту. Об этом сообщил в Telegram-канале советник городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Так, советник мэра обнародовал карту судоходства в акватории Мариуполя и акватории Ростова-на-Дону по данным marinetraffic. На изображениях можно увидеть одно грузовое судно в порту без идентификации, которое пришвартовано более месяца.

«На данный момент мы можем подтвердить, что из акватории порта вышли 3 судна в сторону Ростова с грузом металлопроката и отсутствием захода в порт загруженного судна», - отметил Андрющенко.

Сейчас по данным со спутника наблюдается четыре грузовых судна и один танкер, которые выходят из акватории Ростова и двигаются в сторону Мариуполя.

«С учетом заявления гауляйтеров Донецкой области и Мариуполя имеем гипотезу, что именно эти суда двигаются в порт Мариуполя с грузом военного назначения и топливом для наполнения хранилища в порту», - пишет Андрющенко.

Цитата

«С учетом восстановления железной дороги и организации грузового движения за прикрытием пассажирского поезда Мариуполь-Волноваха можем окончательно утверждать превращение Мариупольского порта в военно-транспортный хаб. Учитывая дальнобойность украинской артиллерии, в частности систем HIMARS, предлагаем мариупольцам Приморского района в случае захода танкера в акваторию порта выбрать более безопасное место жительства и максимально воздерживаться от путешествий прикрытием», - написал советник городского головы.

Напомним

Как писал УНН, российские оккупационные власти начали разминирование акватории портов Бердянска и Мариуполя с целью восстановления их полного функционирования.

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