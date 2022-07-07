росія розмінувує акваторії портів Бердянська та Маріуполя - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російська окупаційна влада почала розмінування акваторії портів Бердянська та Маріуполя з метою відновдення їх повного функціонування. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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“За даними Головного управління розвідки, противник розміновує акваторії портів Бердянськ та Маріуполь з метою відновлення їх повноцінного функціонування”, – констатувала Маляр.
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Окрім того, у Чорному морі кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують здійснювати заходи з морської блокади українських портів, насамперед – це Одеса і Миколаїв.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські загарбники готуються до відкриття порту, через який планують вивозити награбоване за кордон.
А також, що росіяни намагаються відновити роботу порту Бердянська на Запоріжжі.