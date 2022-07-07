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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія розмінувує акваторії портів Бердянська та Маріуполя - Міноборони

росія розмінувує акваторії портів Бердянська та Маріуполя - Міноборони

Київ • УНН

 • 956637 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Російська окупаційна влада почала розмінування акваторії портів Бердянська та Маріуполя з метою відновдення їх повного функціонування. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За даними Головного управління розвідки, противник розміновує акваторії портів Бердянськ та Маріуполь з метою відновлення їх повноцінного функціонування”, – констатувала Маляр.

Деталі

Окрім того, у Чорному морі кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують здійснювати заходи з морської блокади українських портів, насамперед – це Одеса і Миколаїв.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські загарбники готуються до відкриття порту, через який планують вивозити награбоване за кордон.

А також, що росіяни намагаються відновити роботу порту Бердянська на Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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