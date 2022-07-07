россия разминирует акватории портов Бердянска и Мариуполя - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупационные власти начали разминирование акватории портов Бердянска и Мариуполя с целью восстановления их полного функционирования. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает корреспондент УНН.
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“По данным Главного управления разведки, противник разминирует акватории портов Бердянск и Мариуполь с целью восстановления их полноценного функционирования”, – констатировала Маляр.
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Кроме того, в Черном море корабли черноморского флота российской федерации продолжают осуществлять мероприятия по морской блокаде украинских портов, в первую очередь – это Одесса и Николаев.
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Ранее сообщалось, что во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские захватчики готовятся к открытию порта, через который планируют вывозить награбленное за границу.
А также, что россияне пытаются возобновить работу порта Бердянска Запорожской области.