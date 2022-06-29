росіяни намагаються відновити роботу порту Бердянська - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. росіяни намагаються відновити роботу Бердянського порту. Про це під час брифінгу заявив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише УНН.
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«У Бердянську регулярно відбуваються вибухи, та і не лише в ньому. Причини цих вибухів різні. Окупанти намагаються зробити Бердянський порт більш дієздатним, тому проводять там розмінування. А після того вибуху, що трапився там у березні, частину порту неможливо використовувати. Вони намагаються вирішити це питання, щоб збільшити можливості для швартування», - сказав Старух.
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Російські окупанти розпочали розчистку акваторії порту Бердянська у Запорізькій області для вивезення награбованого зерна, повідомляли у Запорізькій ОВА.