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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни намагаються відновити роботу порту Бердянська - голова ОВА

росіяни намагаються відновити роботу порту Бердянська - голова ОВА

Київ • УНН

 • 153628 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. росіяни намагаються відновити роботу Бердянського порту. Про це під час брифінгу заявив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, пише УНН.

Цитата

«У Бердянську регулярно відбуваються вибухи, та і не лише в ньому. Причини цих вибухів різні. Окупанти намагаються зробити Бердянський порт більш дієздатним, тому проводять там розмінування. А після того вибуху, що трапився там у березні, частину порту неможливо використовувати. Вони намагаються вирішити це питання, щоб збільшити можливості для швартування», - сказав Старух.

Раніше 

Російські окупанти розпочали розчистку акваторії порту Бердянська у Запорізькій області для вивезення награбованого зерна, повідомляли у Запорізькій ОВА.

Українські Національні Новини

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