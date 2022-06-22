Окупанти почали розчистку порту Бердянська для вивезення награбованого зерна - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські окупанти розпочали розчистку акваторії порту Бердянська у Запорізькій області для вивезення награбованого зерна, повідомляє у зведенні Запорізька ОВА, пише УНН.
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"Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту", - зазначають в ОВА у Telegram.
Разом з тим, як вказано, "до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна". "Проводиться його завантаження з метою подальшого транспортування до рф", - додали в ОВА.
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Також зазначається, що "у зв’язку із незадовільним матеріальним забезпеченням військ окупантів їх керівництво заохочує мародерство". "На цьому фоні у військових російських окупаційних військ виникають суперечки по розподілу награбованого майна українців, що у деяких випадках призводять до сутичок між собою із використанням вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Що стосується обстановки на фронті, то, як вказано, на Запорізькому напрямку "ситуація контрольована без суттєвих змін". "Противник продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках", - зазнчили в ОВА.
Впродовж минулої доби ворог здійснив 42 обстріли позицій українських захисників зі ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу противник обстріляв цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Новояковлівка.
Доповнення
На Запоріжжі окупанти "віджимають" бізнес у людей, в курортних містах - бази відпочинку.