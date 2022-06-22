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Оккупанты начали расчистку порта Бердянска для вывоза награбленного зерна - ОВА

Оккупанты начали расчистку порта Бердянска для вывоза награбленного зерна - ОВА

Киев • УНН

 • 113084 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские оккупанты приступили к расчистке акватории порта Бердянска в Запорожской области для вывоза награбленного зерна, сообщает в сводке Запорожская ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты производят расчистку акватории Бердянского торгового порта", - отмечают в ОВА в Telegram.

Вместе с тем, как указано, "к временно оккупированному Мелитополю отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна". "Проводится его загрузка с целью дальнейшей транспортировки в рф", - добавили в ОВА.

Детали

Также отмечается, что "в связи с неудовлетворительным материальным обеспечением войск оккупантов их руководство поощряет мародерство". "На этом фоне у военных российских оккупационных войск возникают споры по распределению награбленного имущества украинцев, которые в некоторых случаях приводят к столкновениям между собой с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Что касается обстановки на фронте, то, как указано, на Запорожском направлении "ситуация контролируемая без существенных изменений". "Противник продолжает ведение позиционной обороны, готовит временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне, создает опорные пункты на основных дорожных направлениях", - отметили в ОВА.

За прошедшие сутки враг произвел 42 обстрела позиций украинских защитников по ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Новояковлевка.

Дополнение

На Запорожье оккупанты "отжимают" бизнес у людей, в курортных городах - базы отдыха.

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