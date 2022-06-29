россияне пытаются возобновить работу порта Бердянска - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. россияне пытаются возобновить работу Бердянского порта. Об этом во время брифинга заявил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, пишет УНН.
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«В Бердянске регулярно происходят взрывы, да и не только в нем. Причины этих взрывов разные. Оккупанты пытаются сделать Бердянский порт более дееспособным, поэтому проводят там разминирование. А после произошедшего там в марте взрыва часть порта невозможно использовать. Они пытаются решить этот вопрос, чтобы увеличить возможности для швартовки», – сказал Старух.
Ранее
Российские оккупанты приступили к расчистке акватории порта Бердянска в Запорожской области для вывоза награбленного зерна, сообщали в Запорожской ОВА.