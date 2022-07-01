Окупанти готуються до відкриття порту у захопленому Маріуполі: планують вивезти награбоване

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«Мародерство на державному рівні на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу та акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал», - ідеться в повідомленні.

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За його інформацією, вантажі (металопрокат, зерно) плануються постачати напряму через Сирію. Саме такий канал узгодили на минулому тижні куратор від держдуми росії дмитро саблін та представники так званої «днр».

Доповнення

Голова окупаційної "адміністрації" Запорізької області євген балицький у Telegram заявив про вихід з Бердянська першого торговельного судна. За даними росЗМІ, на борту 7 тис. тонн українського зерна.