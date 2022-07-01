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Окупанти готуються до відкриття порту у захопленому Маріуполі: планують вивезти награбоване

Окупанти готуються до відкриття порту у захопленому Маріуполі: планують вивезти награбоване

Київ • УНН

 • 135974 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські загарбники готуються до відкриття порту, через який планують вивозити награбоване за кордон. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Мародерство на державному рівні на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу та акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За його інформацією, вантажі (металопрокат, зерно) плануються постачати напряму через Сирію. Саме такий канал узгодили на минулому тижні куратор від держдуми росії дмитро саблін та представники так званої «днр».

Доповнення

Голова окупаційної "адміністрації" Запорізької області євген балицький у Telegram заявив про вихід з Бердянська першого торговельного судна. За даними росЗМІ, на борту 7 тис. тонн українського зерна.

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