Окупанти почали вивозити з Бердянська вкрадене українське зерно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Голова окупаційної адміністрації Запорізької області євген балицький у Telegram заявив про вихід з Бердянська першого торговельного судна. За даними росЗМІ, на борту 7 тис. тонн українського зерна, повідомляє УНН.
Цитата
"Після кількох місяців простою з Бердянського морського торговельного порту пішло перше торгове судно. Розмінування Бердянського порту також забезпечували інженерні підрозділи новоросійської військово-морської бази. Бердянська бухта та сам порт повністю безпечні. А портовики, портове обладнання готові до проведення робіт із перевалки вантажів", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомили росЗМІ, сьогодні судно із 7 тис. тонн зерна вирушило з Бердянська у "дружні" країни росії.
Доповнення
Станом на 30 квітня російські окупанти вивезли з окупованих територій України сотні тисяч тонн зернових. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що з огляду на світові ціни ця продукція може коштувати сотні мільйонів доларів.
У Запорізькій ОВА повідомили, що російські окупанти або крадуть зерно у фермерів Запорізької області, або купують за двічі меншими цінами.
З початку повномасштабного вторгнення росія незаконно вивезла з території України близько 400 тисяч тонн зерна. Зокрема, супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.