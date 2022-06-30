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Оккупанты начали вывозить из Бердянска украденное украинское зерно

Оккупанты начали вывозить из Бердянска украденное украинское зерно

Киев • УНН

 • 85003 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Глава оккупационной администрации Запорожской области евгений балицкий в Telegram заявил о выходе из Бердянска первого торгового судна. По данным росСМИ, на борту 7 тыс. тонн украинского зерна, сообщает УНН.

Цитата

"После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Разминирование Бердянского порта также снабжали инженерные подразделения новороссийской военно-морской базы. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов", - говорится в сообщении.

Детали 

Как сообщили росСМИ, сегодня судно из 7 тыс. тонн зерна отправилось из Бердянска в "дружественные" страны россии.

Дополнение 

По состоянию на 30 апреля российские оккупанты вывезли с оккупированных территорий Украины сотни тысяч тонн зерновых. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что, учитывая мировые цены, эта продукция может стоить сотни миллионов долларов.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты либо воруют зерно у фермеров Запорожской области, либо покупают по дважды меньшим ценам.

С начала полномасштабного вторжения россия незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. В частности, спутник зафиксировал очередной факт вывоза россией украинского зерна в Сирию.

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