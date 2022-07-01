Оккупанты готовятся к открытию порта в захваченном Мариуполе: планируют вывезти награбленное
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанти готовятся к открытию порта, через который планируют вывозить награбленное за границу. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
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«Мародерство на государственном уровне на низком старте. Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал», – говорится в сообщении.
Детали
По его информации, грузы (металлопрокат, зерно) планируются поставлять напрямую через Сирию. Именно такой канал согласовали на прошлой неделе куратор от госдумы россии дмитрий саблин и представители так называемой «днр».
Дополнение
Председатель оккупационной "администрации" Запорожской области евгений балицкий в Telegram заявил о выходе из Бердянска первого торгового судна. По данным росСМИ, на борту 7 тыс. тонн украинского зерна.