Детали

Сегодня, 5 августа, из украинских портов отправилось 3 судна с кукурузой, которые согласованы "зерновым соглашением". Это почти 60 тысяч тонн кукурузы, которую ожидают потребители Турции, Британии и Ирландии.

Сейчас в порт Черноморска следует первое с 24 февраля новое судно на загрузку. Зеленский подчеркнул, что одна из главных задач – это наращивание экспорта.

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"Главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые суб’объекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там. Нужно помнить, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что европейские урожаи меньшились из-за жары.

По прогнозам ожидают, что украинский урожай зерновых и масличных, скорее всего, составит более 65 миллионов тонн.

"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе – часть безопасности – и не допустят новых российских провокаций относительно нашего экспорта, то продовольственный кризис, который был столь угрожающим миру, можно будет преодолеть", - добавил Глава государства.

Напомним

Три судна с кукурузой покинули украинские порты и направляются в сторону Стамбула.