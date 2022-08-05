Деталі

Сьогодні, 5 серпня, з українських портів відправилося 3 судна з кукурудзою, які погодженні "зерновою угодою". Це майже 60 тисяч тонн кукурудзи, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії та Ірландії.

Наразі у порт Чорноморська прямує перше з 24 лютого нове судно на завантаження. Зеленський підкреслив, що одне з головних завдань - це нарощування експорту.

Цитата

"Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там. Маємо пам’ятати, що цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося", - сказав Президент.

Зеленський додав, що європейські врожаї менші через спеку.

За прогнозами очікують, що український урожай зернових та олійних, найімовірніше становитиме понад 65 мільйонів тонн.

"Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Три судна з кукурудзою залишили українські порти і прямують у бік Стамбулу.