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У Порошенко солгали, когда назвали сына Порошенко невоеннообязанным, он - уклонист - заявляет эксперт

Киев  •  УНН

 • 4458 просмотра

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Алексей Порошенко заплатил 51 тыс грн штрафа за игнорирование повесток. Эксперт опровергает заявления адвоката о законности снятия с воинского учета перед выездом за границу.

У народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток, пишет эксперт Валентин Гладких.

На имущество сына Порошенко был наложен арест за игнорирование повесток. Именно на сына записаны все заводы-пароходы олигарха. Поэтому, чтобы снять арест, Порошенко пришлось заплатить штраф в размере 51 тыс грн. И таким образом признать, что его родной сын Алексей, действительно, - беглец-уклонист

- пишет Гладких.

Как отмечает эксперт, чтобы оправдаться, Порошенко выпустил адвоката с заявлением о том, что его сын Алексей, якобы, заключил контракт с международной компанией и выехал на работу за границу. Гладких процитировал слова адвоката, согласно которым Порошенко-младший перед выездом из Украины был снят со всех видов учета - военного, налогового, паспортного.  Это, по мнению эксперта, не соответствует действительности.

"Главная ложь: "Алексей Порошенко снялся с воинского учета, а значит не подлежит мобилизации".  Согласно постановлению КМУ №563 от 16 мая 2024 года, граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления стать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК. Другим постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. № 675 в соответствующий п.101 были внесены изменения, которыми предоставлена возможность мужчинам-украинцам за рубежом стать на учет в официальных учреждениях Украины. Сделал ли это Порошенко-младший? Нет!", - отмечает Гладких.

Эксперт также отмечает, что команда Порошенко манипулирует определениями, ведь "снятие" и "исключение" с учета - это разные вещи. Снятие с учета: военнообязанный остается в статусе военнообязанного и должен стать на учет в другом ТЦК и СП или другом уполномоченном органе. Исключение с учета: лицо освобождается от всех обязанностей, связанных с военным учетом, и не подлежит мобилизации, - отметил эксперт, обратившись к Алексею Порошенко с рядом вопросов.

 "Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а сбежал? На каком основании и когда выехал за границу? Куда сбежал: к брату и сестрам в Лондон или к теще в Санкт-Петербург, учитывая бизнес-связи отца с кремлем? На каком основании снялся с учета, имея офицерское звание? Почему не стал на учет, как того требует закон? Что значит "снят с паспортного контроля"? Сын Порошенко - не гражданин Украины? Что значит "снят с налогового контроля"? Сын Порошенко, на котором числится 1,2 млрд долларов состояния, уже не платит налоги в Украине? ", - пишет Гладких.

Как известно, сейчас продолжается национальный сбор подписей граждан под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов. За несколько дней собрано почти половину голосов из необходимых 25 тыс.

Как ранее сообщали СМИ, адвокат Порошенко Игорь Головань, который оправдывает Алексея, подделал справку о непригодности. Уклонистами являются и ближайшие его родственники, - пишет издание "Закон и бизнес".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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