В Порошенка збрехали, коли назвали сина Порошенка невійськовозобов’язаним, він – ухилянт - заявляє експерт

У народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток, пише експерт Валентин Гладких.

На майно сина Порошенка було накладено арешт за ігнорування повісток. Саме на сина записані всі заводи-пароходи олігарха. Тож, аби зняти арешт, Порошенку довелося сплатити штраф у розмірі 51 тис грн. І таким чином визнати, що його рідний син Олексій, дійсно, - втікач-ухилянт - пише Гладких.

Як зазначає експерт, щоб виправдатися, Порошенко випустив адвоката із заявою про те, що його син Олексій, начебто, уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав на роботу за кордон. Гладких процитував слова адвоката, згідно з якими Порошенко-молодший перед виїздом з України був знятий з усіх видів обліку – військового, податкового, паспортного. Це, на думку експерта, не відповідає дійсності.

"Головна брехня: "Олексій Порошенко знявся з військового обліку, а отже не підлягає мобілізації". Згідно постанови КМУ №563 від 16 травня 2024 року, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. Іншою постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675 у відповідний п.101 були внесені зміни, якими надано можливість чоловікам-українцям за кордоном стати на облік в офіційних установах України. Чи зробив це Порошенко-молодший? Ні!", - зазначає Гладких.

Експерт також наголошує, що команда Порошенка маніпулює визначеннями, адже "зняття" та "виключення" з обліку – це різні речі. Зняття з обліку: військовозобов'язаний залишається у статусі військовозобов'язаного та має стати на облік в іншому ТЦК і СП або іншому уповноваженому органі. Виключення з обліку: особа звільняється від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і не підлягає мобілізації, зазначив експерт, звернувшись до Олексія Порошенка із рядом запитань.

"Чому син Порошенка не пішов захищати Україну, а втік? На якій підставі та коли виїхав за кордон? Куди втік: до брата та сестер в Лондон чи до тещі в Санкт-Петербург, враховуючи бізнес-зв’язки батька з кремлем? На якій підставі знявся з обліку, маючи офіцерське звання? Чому не став на облік, як того вимагає закон? Що значить "знятий з паспортного контролю"? Син Порошенка – не громадянин України? Що значить "знятий з податкового контролю"? Син Порошенка, на якому числиться 1,2 млрд доларів статків, уже не сплачує податки в Україні? ", - пише Гладких.

Як відомо, зараз триває національний збір підписів громадян під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка, як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з рф у війну та є співзасновником Партії регіонів. За декілька днів зібрано майже половину голосів з необхідних 25 тис.

Як раніше повідомляли ЗМІ, адвокат Порошенка Ігор Головань, який виправдовує Олексія, підробив довідку про непридатність. Ухилянтами є і найближчі його родичі, - пише видання "Закон і бізнес".