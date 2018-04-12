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У Порошенко анонсировали открытие Торгового дома Азербайджана в Киеве

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба АП, передает УНН.

Собеседники подтвердили обоюдную настроенность углублять отношения стратегического партнерства, особенно по вопросам восстановления суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Особое внимание было уделено организации Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана в рамках ожидаемого визита в Украину лидера Азербайджана.

Обсуждалась также подготовка к проведению 12-го заседания Совместной межправительственной украинский-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также ряда двусторонних мероприятий в стратегически важных сферах сотрудничества. Стороны договорились об открытии Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Кроме того, глава государства поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на досрочных выборах президента Азербайджанской Республики.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Великобритании Терезе Мэй посетить Украину с официальным визитом.

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