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У Порошенка анонсували відкриття Торгового дому Азербайджану в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Про це повідомила прес-служба АП, передає УНН.

Співрозмовники підтвердили обопільну налаштованість поглиблювати відносини стратегічного партнерства, особливо з питань відновлення суверенітету і територіальної цілісності обох країн. Окрему увагу було приділено організації Шостого засідання Ради Президентів України та Азербайджану у рамках очікуваного візиту в Україну лідера Азербайджану.

Обговорювалась також підготовка до проведення 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, а також низки двосторонніх заходів у стратегічно важливих сферах співпраці. Сторони домовилися про відкриття Торгового дому Азербайджану в Києві.

Крім того, глава держави привітав Ільхама Алієва з упевненою перемогою на дострокових виборах президента Азербайджанської Республіки.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови запросив прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей відвідати Україну з офіційним візитом.

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