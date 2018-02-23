У Порошенко назвали приоритетные евроинтеграционные задачи

"Среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведен капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместное цифровое и авиационное пространство с ЕС", - сказала она.

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Как сообщал УНН, Украина оказалась в тройке лидеров по уровню евроинтеграции среди стран ВП.