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У Порошенка назвали пріоритетні євроінтеграційні завдання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євроінтеграція: у ЄС поставили завдання перед Україною на 2018 рік

Як повідомляв УНН, Україна опинилась в трійці лідерів за рівнем євроінтеграції серед країн СхП.

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