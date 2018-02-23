У Порошенка назвали пріоритетні євроінтеграційні завдання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС", - сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євроінтеграція: у ЄС поставили завдання перед Україною на 2018 рік
Як повідомляв УНН, Україна опинилась в трійці лідерів за рівнем євроінтеграції серед країн СхП.