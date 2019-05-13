У Порошенко напоследок предложили изменения в бюджетной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко к проведению инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского предлагает парламенту рассмотреть ряд законопроектов, в том числе инициирует изменения в бюджетной декларации на 2020-2022 годы. Об этом заявила представитель Президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Президент Порошенко, как верховный главнокомандующий, выполняя еще полномочия действующего главы государства, своими двумя указами ввел решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности страны. Действующий Президент напомнит парламенту, что мы находимся в состоянии войны, в состоянии агрессии со стороны РФ, а потому этим указом он предлагает усовершенствовать систему территориальной обороны, повысить систему патриотического воспитания молодежи и др. Кроме того, предлагается в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5% ВВП", - отметила Луценко.
По ее словам, в частности, Глава государства предлагает рассмотреть законопроект, направленный на урегулирование особенностей публичных закупок во время действия военного положения, закон о повышении государственной регуляторной политики и тому подобное. Кроме того, Порошенко настаивает на восстановлении вопроса о наказании за незаконное обогащение, а также об отмене депутатской неприкосновенности.
Напомним, Министерство финансов планирует подать на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы на этой неделе.