У Порошенка наостанок запропонували зміни в бюджетній декларації

"Президент Порошенко, як верховний головнокомандувач, виконуючи ще повноваження чинного голови держави, своїми двома указами ввів рішення РНБО про заходи по зміцненню обороноздатності країни. Чинний Президент нагадає парламенту, що ми знаходимось в стані війни, в стані агресії зі сторони РФ, а тому цим указом він пропонує удосконалити систему територіальної оборони, підвищити систему патріотичного виховання молоді тощо. Крім того, пропонується в Бюджетній декларації на 2020-2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5% ВВП", - зазначила Луценко.

За її словами, зокрема, голова держави пропонує розглянути законопроект, направлений на урегулювання особливостей публічних закупівель під час дії воєнного стану, закон щодо підвищення державної регуляторної політики тощо. Крім того, Порошенко наполягає на відновленні питання щодо покарання за незаконне збагачення, а також щодо скасування депутатської недоторканості.

Нагадаємо, Міністерство фінансів планує подати на затвердження Кабінету міністрів Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки цього тижня.