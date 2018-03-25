В Помпеи турист повредил старинную мозаику ради фото

Так, турист сфотографировался на фоне так называемого Дома моряка, который получил свое название от мозаики на въезде, на которой изображены 6 лодок.

Туриста допросили сотрудники службы безопасности и полиция. Он заявил, что случайно переместил плитку в мозаике и не хотел нанести ущерб. Правоохранители отпустили мужчину и призвали посетителей аккуратно относиться к культурному наследию. Специалисты-реставраторы восстановят поврежденную часть мозаики.

Напомним, в Гватемале археологи обнаружили крупный мегаполис времен цивилизации Майя.