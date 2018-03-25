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У Помпеї турист пошкодив старовинну мозаїку заради фото

У Помпеї турист пошкодив старовинну мозаїку заради фото

Київ • УНН

 • 21227 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. В італійському місті Помпеї турист пошкодив старовинну мозаїку заради фото. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.

Так, турист сфотографувався на тлі так званого Будинку моряка, який отримав свою назву від мозаїки на в'їзді, на якій зображені 6 човнів.

Туриста допитали співробітники служби безпеки і поліція. Він заявив, що випадково перемістив плитку в мозаїці і не хотів завдати шкоди. Правоохоронці відпустили чоловіка і закликали відвідувачів обережно ставитися до культурної спадщини. Фахівці-реставратори відновлять пошкоджену частину мозаїки.

Нагадаємо, в Гватемалі археологи виявили великий мегаполіс часів цивілізації Майя.

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