У Помпеї турист пошкодив старовинну мозаїку заради фото

Так, турист сфотографувався на тлі так званого Будинку моряка, який отримав свою назву від мозаїки на в'їзді, на якій зображені 6 човнів.

Туриста допитали співробітники служби безпеки і поліція. Він заявив, що випадково перемістив плитку в мозаїці і не хотів завдати шкоди. Правоохоронці відпустили чоловіка і закликали відвідувачів обережно ставитися до культурної спадщини. Фахівці-реставратори відновлять пошкоджену частину мозаїки.

Нагадаємо, в Гватемалі археологи виявили великий мегаполіс часів цивілізації Майя.