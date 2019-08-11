В Полтавской области загорелось 30 га сухой травы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Полтавской области произошло возгорание сухой травы на площади 30 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"11 августа в 15:56 вблизи с. Дмитровка Кременчугского района произошло возгорание сухой травы на площади 30 га", - говорится в сообщении.
Как указано, в 18:20 пожар локализован.
К тушению привлекли 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 26 спасателей личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в Киевской области огнем было уничтожено 23 га пшеничного поля.